Трусова поделилась эмоциями от участия в Кубке Первого канала

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о впечатлениях от своего участия в Кубке Первого канала, который проходил в Москве.

«Мне посчастливилось быть в одной команде не только с сильнейшими спортсменами России и всего мира, но и с очень хорошими людьми. И ещё мне повезло с моими болельщиками. Я вас очень люблю! Спасибо!» — написала в Instagram Трусова.

Трусова выступала за команду Евгении Медведевой «Время первых», которая по итогам всех дисциплин уступила команде Алины Загитовой «Красная машина». Трусова показала четвёртый результат в короткой программе и третий в произвольной.

Ранее Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от Кубка Первого канала.