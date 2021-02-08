Трусова поделилась эмоциями от участия в Кубке Первого канала

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Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о впечатлениях от своего участия в Кубке Первого канала, который проходил в Москве.
Трусова поделилась эмоциями от участия в Кубке Первого канала
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Мне посчастливилось быть в одной команде не только с сильнейшими спортсменами России и всего мира, но и с очень хорошими людьми. И ещё мне повезло с моими болельщиками. Я вас очень люблю! Спасибо!» — написала в Instagram Трусова.

Трусова выступала за команду Евгении Медведевой «Время первых», которая по итогам всех дисциплин уступила команде Алины Загитовой «Красная машина». Трусова показала четвёртый результат в короткой программе и третий в произвольной.

Ранее Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от Кубка Первого канала.

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