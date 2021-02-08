Туктамышева поделилась впечатлениями от Кубка Первого канала

Чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала о своих впечатлениях от участия в командном Кубке Первого канала, который проходил в Москве.

«Это был очень крутой и интересный старт. Необычный, абсолютно новый формат прыжковых соревнований. Очень много эмоций. Ты думаешь не только о своём прокате, но и волнуешься за всю команду. Мы переживали, поддерживали друг друга, обнимались, смеялись. Точно не оставили равнодушными зрителей. Вся команда, капитан Евгения Медведева, Максим Траньков — вы крутые», — написала Туктамышева на своей странице в Instagram.

На турнире 24-летняя фигуристка представляла команду Евгении Медведевой «Время первых», которая уступила коллективу Алины Загитовой «Красная машина».

Ранее Мишин объяснил, почему Туктамышева сменила короткую программу.