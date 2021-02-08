«Амкар» рассчитывает вернуть профессиональный статус в 2021 году
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«Сегодня готовятся документы для того, чтобы удачно пройти процедуру лицензирования и уже в июле месяце клуб при успешном прохождении этой стандартной процедуры может стартовать в чемпионате России среди команд ПФЛ. В этом году «Амкар» уже может сыграть. Торопиться некуда, времени предостаточно, процедура лицензирования стандартная, проходит буквально в течение месяца», — цитирует Терехова РБК Пермь.
«Амкар» был основан в 1994 году, но в 2018-м из-за финансовых проблем клуб был расформирован.
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