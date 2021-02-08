Президент РФС прокомментировал возможную реформу РПЛ
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«Сокращение числа клубов РПЛ до 12 демотивирует большое количество регионов, которые стараются развивать футбол. Это будет неправильный шаг», — цитирует Дюкова «Матч ТВ».
При этом президент РФС не исключает возможности увеличения числа клубов РПЛ до 18.
«Пока я не вижу эти 18 клубов, которые инфраструктурно и финансово сделали бы премьер-лигу более коммерчески успешной», — добавил он.
На данный момент в РПЛ выступают 16 клубов.
Ранее Слуцкий отреагировал на идею реформирования РПЛ.