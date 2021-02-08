Президент РФС прокомментировал возможную реформу РПЛ

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился мнением о возможном сокращении Российской премьер-лиги (РПЛ) до 12 клубов.
Президент РФС прокомментировал возможную реформу РПЛ
  • Pixabay

«Сокращение числа клубов РПЛ до 12 демотивирует большое количество регионов, которые стараются развивать футбол. Это будет неправильный шаг», — цитирует Дюкова «Матч ТВ».

При этом президент РФС не исключает возможности увеличения числа клубов РПЛ до 18.

«Пока я не вижу эти 18 клубов, которые инфраструктурно и финансово сделали бы премьер-лигу более коммерчески успешной», — добавил он.

На данный момент в РПЛ выступают 16 клубов. 

Ранее Слуцкий отреагировал на идею реформирования РПЛ.

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