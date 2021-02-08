Штырков выразил желание подраться с Александром Емельяненко

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Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков сообщил, что заинтересован в поединке с соотечественником Александром Емельяненко.
Штырков выразил желание подраться с Александром Емельяненко
  • © Артур Лебедев
  • РИА Новости

«И Саша, и я проиграли Исмаилову. Почему бы нам не подраться в тяжеловесах? Тем более что я недалеко ушёл от этой весовой категории. Если идти по линии каких-то громких боев, то кого ещё можно найти… Александра знают все. Бои с ним получаются достаточно громкими, остальные топовые ребята имеют контракты. Скажу так: сейчас от меня мало что зависит. Я подписал контракт и никогда не отказывался от боёв. Мне необходим достойный оппонент. Для меня лично не так важно, насколько он знаменит, главное — чтобы был хорошим бойцом. В общем, я буду делать то, что скажет лига. Скажут подраться с Сашей — без проблем подерусь с ним», — цитирует Штыркова РИА Новости.

Александр Емельяненко в июле проиграл нокаутом в третьем раунде Магомеду Исмаилову на турнире АСА 107 в Сочи.

Ранее в ACA объявили о подписании контракта со Штырковым.

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