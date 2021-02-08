«Химки» намерены продлить контракт с Глушаковым

Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что «Химки» планируют продлить контракт с 34-летним полузащитником команды Денисом Глушаковым.

«Ближе к завершению сезона мы будем разговаривать. Мы хотели бы оставить Дениса Глушакова у нас в составе. Думаю, мы договоримся. Пока переговоров не было. Но он играет, он один из лидеров в нашем составе, так что должны договориться», — приводит слова Терюшкова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Глушаков провёл за «Химки» девять матчей в РПЛ, забил мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее Широков выступил с инициативой о сокращении клубов РПЛ на неопределённый срок.