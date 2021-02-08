«Химки» намерены продлить контракт с Глушаковым

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Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что «Химки» планируют продлить контракт с 34-летним полузащитником команды Денисом Глушаковым.
«Химки» намерены продлить контракт с Глушаковым
  • РИА Новости

«Ближе к завершению сезона мы будем разговаривать. Мы хотели бы оставить Дениса Глушакова у нас в составе. Думаю, мы договоримся. Пока переговоров не было. Но он играет, он один из лидеров в нашем составе, так что должны договориться», — приводит слова Терюшкова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Глушаков провёл за «Химки» девять матчей в РПЛ, забил мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее Широков выступил с инициативой о сокращении клубов РПЛ на неопределённый срок.

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