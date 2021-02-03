Широков выступил с инициативой о сокращении клубов РПЛ на неопределённый срок

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Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков высказался относительно количества участников чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).
Широков выступил с инициативой о сокращении клубов РПЛ на неопределённый срок
  • © Instagram Романа Широкова

«У нас уже один клуб близок к снятию, ещё три висят на волоске. У нас нет 16 экономически стабильных клубов. Не нужно рассказывать сказки, что если вместо «Тамбова» зайдёт кто-то другой, условный, то не будет подобной истории. Надо вложиться в инфраструктуру, чтобы входящие клубы были в этом плане готовы играть. И в экономическом. Считаю, что ничего страшного не произойдет, если мы сократим количество клубов на какое-то время. В то же время мы дадим возможность ФНЛ и нижней части РПЛ, которая по итогу сокращения уйдёт, развиться экономически и инфраструктурно. После чего можно будет вернуться к увеличению до 16 клубов. Пока лучше сократить и, возможно, перейти к формату плей-офф. Чем больше хороших команд будет играть, тем интереснее зрителям», — цитирует Широкова «Спорт-Экспресс».

Из-за больших долгов по зарплате один из клубов РПЛ, «Тамбов», может досрочно прекратить участие в чемпионате.

Ранее «Химки» прошли лицензирование для выступления в новом сезоне РПЛ.

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