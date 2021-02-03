«Химки» прошли лицензирование для выступления в новом сезоне РПЛ

Директор службы коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников сообщил, что подмосковный клуб «Химки» прошёл лицензирование на сезон-2021/22.

«РФС выдал лицензию «Химкам» и определил действия клуба по выполнению требований по замене юрлица участника соревнований для завершении этой процедуры на одном из заседаний исполкома или бюро исполкома РФС», — приводит слова Мельникова ТАСС.

«Химки» в нынешнем сезоне вернулись в РПЛ впервые с сезона 2009 года. По итогам 19 туров команда занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков.

Ранее сообщалось, что футболист «Спартака» Глушенков перешёл на правах аренды в «Химки».