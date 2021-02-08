Защитник «Вероны» госпитализирован после падения с высоты четырёх метров

Защитник футбольного клуба «Верона» Андреа Грезеле госпитализирован и находится в реанимации после падения с высоты четырёх метров.

Официальная страница «Вероны» в Twitter опубликовала пост в поддержку защитника.

Сообщается, что Грезеле перелезал через забор около железной дороги, забрался на крышу вагона, где его ударило током высоковольтных проводов. После падения у футболиста были диагностированы перелом позвоночника, внутричерепная гематома и ожог руки.



В нынешнем сезоне Грезеле провёл девять матчей за молодёжную команду «Вероны».



Ранее «Рома» обыграла «Верону» и поднялась на третье место в Серии А.