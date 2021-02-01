«Рома» обыграла «Верону» и поднялась на третье место в Серии А
Встреча, прошедшая на «Стадио Олимпико» в Риме, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.
Победу «Роме» принесли голы Джанлуки Манчини, забившего на 20-й минуте, Генриха Мхитаряна, отличившегося на 22-й минуте и Борхи Майораля, поразившего ворота гостей на 29-й минуте.
«Верона» ответила голом Эбрима Колли, забившего на 62-й минуте.
«Рома» набрав 40 очков поднялась на третье место в турнирной таблице Серии А. «Верона» с 30 очками — девятая.
Ранее сообщалось, что «Наполи» победил «Парму» в Серии А.