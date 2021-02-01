«Рома» обыграла «Верону» и поднялась на третье место в Серии А

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Римская «Рома» одержала победу над «Веронуой» в матче 20-го тура итальянской Серии А.

Встреча, прошедшая на «Стадио Олимпико» в Риме, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Роме» принесли голы Джанлуки Манчини, забившего на 20-й минуте, Генриха Мхитаряна, отличившегося на 22-й минуте и Борхи Майораля, поразившего ворота гостей на 29-й минуте.

«Верона» ответила голом Эбрима Колли, забившего на 62-й минуте.

«Рома» набрав 40 очков поднялась на третье место в турнирной таблице Серии А. «Верона» с 30 очками — девятая.

Ранее сообщалось, что «Наполи» победил «Парму» в Серии А.

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