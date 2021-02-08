Мусаев поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» — «Динамо Загреб»

Главный тренер футбольного клуба «Краснодар» Мурад Мусаев рассказал об ожиданиях перед предстоящими встречами 1/16 финала Лиги Европы УЕФА с загребским «Динамо».

«Динамо Загреб» заслуженно стал первым в группе Лиги Европы, превзойдя такие сильные команды, как московский ЦСКА и ротердамский «Фейеноорд». Год назад они хорошо выступили в Лиге чемпионов. Понимаем силу сопеника», — цитирует Мусаева официальный сайт ФК «Краснодар».

Первая игра «Краснодар» — «Динамо» состоится 18 февраля. Ответная — 25 февраля.



После 19 туров Российской премьер-лиги «Краснодар» набрал 30 очков и расположился на седьмом месте в турнирной таблице.



Ранее Мусаев подвёл итоги тренировочного сбора «Краснодара» в ОАЭ.