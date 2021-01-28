Мусаев: доволен тем объёмом работы, который мы проделали на сборах

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Главный тренер ФК «Краснодар» Мурад Мусаев в интервью подвёл итоги учебно-тренировочного сбора, который его команда проводила в ОАЭ.
Мусаев: доволен тем объёмом работы, который мы проделали на сборах
  • © РИА Новости

«Я доволен тем объёмом работы, который мы проделали. Думал, что будет сложнее, но и с «Ригой» (1:0) и с солигорским «Шахтёром» (3:0) нам удалось продемонстрировать качественный футбол на фоне нагрузок. Мы довольны, что получились ряд вещей», — сказал Мусаев в интервью клубной пресс-службе.

«Краснодар» остался единственным российским клубом, который продолжит выступление в еврокубках. В 1/16 финала Лиги Европы подопечные Мурада Мусаева сыграют против загребского «Динамо».

Ранее сообщалось, что «Краснодар» намерен сохранить Онугху, которым интересуются в Германии.

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