Мусаев: доволен тем объёмом работы, который мы проделали на сборах

Главный тренер ФК «Краснодар» Мурад Мусаев в интервью подвёл итоги учебно-тренировочного сбора, который его команда проводила в ОАЭ.

«Я доволен тем объёмом работы, который мы проделали. Думал, что будет сложнее, но и с «Ригой» (1:0) и с солигорским «Шахтёром» (3:0) нам удалось продемонстрировать качественный футбол на фоне нагрузок. Мы довольны, что получились ряд вещей», — сказал Мусаев в интервью клубной пресс-службе.

«Краснодар» остался единственным российским клубом, который продолжит выступление в еврокубках. В 1/16 финала Лиги Европы подопечные Мурада Мусаева сыграют против загребского «Динамо».

Ранее сообщалось, что «Краснодар» намерен сохранить Онугху, которым интересуются в Германии.