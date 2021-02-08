Третьяк высказался о гимне сборной России на ЧМ-2021

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился мнением о возможных вариантах гимна сборной страны на матчах чемпионата мира по хоккею 2021 года.

«Наш гимн трудно заменить. «Катюша» — прекрасная песня, но есть и отличные спортивные песни: «Герои спорта», «Трус не играет в хоккей». Наша команда уже выступала под олимпийским гимном, есть ещё официальный гимн Международной федерации хоккея на льду (IIHF). Решение по этому вопросу будет приниматься в марте», — цитирует Третьяка РИА Новости.



Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) отстранил Россию от крупнейших международных соревнований на два года и запретил российским спортсменам использовать флаг и гимн государства.



ЧМ по хоккею 2021 года должен пройти с 21 мая по 6 июня в Риге.



Ранее было определено расписание матчей сборной России по хоккею на групповом этапе ЧМ-2021.