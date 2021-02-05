Определено расписание матчей сборной России по хоккею на групповом этапе ЧМ-2021

Стало известно расписание матчей сборной России на групповом этапе чемпионата мира по хоккею 2021 года в Латвии.

Reuters

Как сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF), первый матч российская команда проведёт с Чехией 21 мая. Начало игры запланировано на 17:15 мск. Дальнейшее расписание россиян выглядит следующим образом: — 22 мая. 17:15 мск. Великобритания — Россия; — 24 мая. 17:15 мск. Словакия — Россия; — 26 мая. 17:15 мск. Россия — Дания; — 29 мая. 17:15 мск. Швейцария — Россия; — 31 мая. 21:15 мск. Россия — Швеция; — 1 июня. 21:15 мск. Россия — Белоруссия. Ранее президент IIHF Рене Фазель прокомментировал информацию, согласно которой популярная песня «Катюша» заменит гимн России на предстоящем чемпионате мира в Латвии.