Определено расписание матчей сборной России по хоккею на групповом этапе ЧМ-2021
- Reuters
Как сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF), первый матч российская команда проведёт с Чехией 21 мая. Начало игры запланировано на 17:15 мск.
Дальнейшее расписание россиян выглядит следующим образом:
— 22 мая. 17:15 мск. Великобритания — Россия;
— 24 мая. 17:15 мск. Словакия — Россия;
— 26 мая. 17:15 мск. Россия — Дания;
— 29 мая. 17:15 мск. Швейцария — Россия;
— 31 мая. 21:15 мск. Россия — Швеция;
— 1 июня. 21:15 мск. Россия — Белоруссия.
Ранее президент IIHF Рене Фазель прокомментировал информацию, согласно которой популярная песня «Катюша» заменит гимн России на предстоящем чемпионате мира в Латвии.