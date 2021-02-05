Определено расписание матчей сборной России по хоккею на групповом этапе ЧМ-2021

Короткая ссылка
Стало известно расписание матчей сборной России на групповом этапе чемпионата мира по хоккею 2021 года в Латвии.
Определено расписание матчей сборной России по хоккею на групповом этапе ЧМ-2021
  • Reuters

Как сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF), первый матч российская команда проведёт с Чехией 21 мая. Начало игры запланировано на 17:15 мск. 

Дальнейшее расписание россиян выглядит следующим образом: 

— 22 мая. 17:15 мск. Великобритания — Россия;

— 24 мая. 17:15 мск. Словакия — Россия;

— 26 мая. 17:15 мск. Россия — Дания;

— 29 мая. 17:15 мск. Швейцария — Россия;

— 31 мая. 21:15 мск. Россия — Швеция;

— 1 июня. 21:15 мск. Россия — Белоруссия. 

Ранее президент IIHF Рене Фазель прокомментировал информацию, согласно которой популярная песня «Катюша» заменит гимн России на предстоящем чемпионате мира в Латвии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить