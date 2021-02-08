Mercedes объявил о подписании контракта с Хэмилтоном

Немецкая команда Mercedes объявила о подписании нового контракта с семикратным чемпионом «Формулы-1» британцем Льюисом Хэмилтоном.

Как сообщает пресс-служба команды, соглашение рассчитано на сезон-2021. Другие детали соглашения с 36-летним британцем не уточняются.

Хэмилтон выступает в «Формуле-1» с 2007 года. Он делит рекорд по числу чемпионских титулов с легендарным немецким пилотом Михаэлем Шумахером. За Mercedes Хэмилтон выступает с 2013 года и завоевал шесть из семи своих титулов в составе немецкой команды.

Ранее сообщалось, что чемпион «Формулы-1» Баттон получил должность в Williams.