Mercedes объявил о подписании контракта с Хэмилтоном

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Немецкая команда Mercedes объявила о подписании нового контракта с семикратным чемпионом «Формулы-1» британцем Льюисом Хэмилтоном.
Mercedes объявил о подписании контракта с Хэмилтоном
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба команды, соглашение рассчитано на сезон-2021. Другие детали соглашения с 36-летним британцем не уточняются.

Хэмилтон выступает в «Формуле-1» с 2007 года. Он делит рекорд по числу чемпионских титулов с легендарным немецким пилотом Михаэлем Шумахером. За Mercedes Хэмилтон выступает с 2013 года и завоевал шесть из семи своих титулов в составе немецкой команды.

Ранее сообщалось, что чемпион «Формулы-1» Баттон получил должность в Williams.

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