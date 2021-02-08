Загитова подвела итоги командного турнира

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова прокомментировала итоги прошедшего в Москве командного турнира — Кубка Первого канала.

«Сколько же красивых, техничных и зажигательных номеров было за эти три дня у обеих команд. Невероятно! Высший пилотаж! Настоящее искусство на льду!» — написала Загитова на своей странице в Instagram.

По итогам восьми этапов турнира команда Загитовой одержала победу со счётом 2634,95:2606,21 над командой двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.

Ранее Тарасова высказала мнение о необходимости изменения формата прыжкового турнира.