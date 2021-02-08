Тарасова считает, что формат прыжкового турнира фигуристов следует изменить

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о необходимости изменения формата прыжкового турнира, прошедшего в рамках Кубка Первого канала.
Тарасова считает, что формат прыжкового турнира фигуристов следует изменить
  • РИА Новости

«Прыжковый турнир тоже порадовал, но нуждается в изменениях. В каскаде двойной аксель идёт через сиквенцию, и складывается впечатление, что это не каскад вовсе. Сам формат должен остаться в мире фигурного катания, необходимо его встроить в официальную программу соревнований. Это было очень интересно и прогрессивно», — цитирует Тарасову Sport24

В прыжковом турнире в рамках Кубка Первого канала команда мужчин проиграла девушкам со счётом 194,78:246,42.

Ранее Тарасова призналась, что победа девушек в прыжковом турнире была для неё ожидаемой.

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