Тарасова считает, что формат прыжкового турнира фигуристов следует изменить

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о необходимости изменения формата прыжкового турнира, прошедшего в рамках Кубка Первого канала.

«Прыжковый турнир тоже порадовал, но нуждается в изменениях. В каскаде двойной аксель идёт через сиквенцию, и складывается впечатление, что это не каскад вовсе. Сам формат должен остаться в мире фигурного катания, необходимо его встроить в официальную программу соревнований. Это было очень интересно и прогрессивно», — цитирует Тарасову Sport24.



В прыжковом турнире в рамках Кубка Первого канала команда мужчин проиграла девушкам со счётом 194,78:246,42.



Ранее Тарасова призналась, что победа девушек в прыжковом турнире была для неё ожидаемой.