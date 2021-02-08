Глейхенгауз поделился впечатлениями от Кубка Первого канала по фигурному катанию

Тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поделился впечатлениями от прошедшего в Москве командного турнира — Кубка Первого канала по фигурному катанию.

«Вау! Мне кажется, что это был просто невероятный командный турнир. Спасибо всем, кто принял в нём участие, Федерации фигурного катания и, конечно, Первому каналу. Поздравляю команду Загитовой «Красная машина» с победой в соревнованиях и команду Медведевой за великолепное выступление и приз зрительских симпатий! Команда Тутберидзе благодарит всех поклонников фигурного катания за атмосферу на стадионе и за ваши поддержку и любовь! Это было круто», — написал Глейхенгауз в своём Instagram.

По итогам восьми этапов турнира победу со счётом 2634,95:2606,21 над командой двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой одержала команда олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

Ранее Наталья Бестемьянова высказала мнение, что соперничество Загитовой и Медведевой давно исчерпало себя.