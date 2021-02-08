Глейхенгауз поделился впечатлениями от Кубка Первого канала по фигурному катанию

Короткая ссылка
Тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поделился впечатлениями от прошедшего в Москве командного турнира — Кубка Первого канала по фигурному катанию.
Глейхенгауз поделился впечатлениями от Кубка Первого канала по фигурному катанию
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Вау! Мне кажется, что это был просто невероятный командный турнир. Спасибо всем, кто принял в нём участие, Федерации фигурного катания и, конечно, Первому каналу. Поздравляю команду Загитовой «Красная машина» с победой в соревнованиях и команду Медведевой за великолепное выступление и приз зрительских симпатий! Команда Тутберидзе благодарит всех поклонников фигурного катания за атмосферу на стадионе и за ваши поддержку и любовь! Это было круто», — написал Глейхенгауз в своём Instagram.

По итогам восьми этапов турнира победу со счётом 2634,95:2606,21 над командой двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой одержала команда олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

Ранее Наталья Бестемьянова высказала мнение, что соперничество Загитовой и Медведевой давно исчерпало себя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить