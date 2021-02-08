Бестемьянова считает, что соперничество Загитовой и Медведевой давно исчерпало себя

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова высказала мнение о соперничестве олимпийской чемпионки Алины Загитовой и вице-чемпионки Игр Евгении Медведевой в качестве капитанов команд на прошедшем в Москве командном турнире — Кубке Первого канала.
Бестемьянова считает, что соперничество Загитовой и Медведевой давно исчерпало себя
  • Reuters

«В нашей стране взяли за основу соперничество Медведевой и Загитовой со времён Пхёнчхана. Это в чистом виде придумка телевидения, лично для меня их соперничество давно себя исчерпало. Это искусственно созданная история, они уже дружат в жизни. Я к этому отношусь безразлично. Хочется ещё раз сказать, что сам турнир просто потрясающий!» — приводит слова Бестемьяновой Sport24.

По итогам восьми этапов турнира победу со счётом 2634,95:2606,21 команда Загитовой одержала над командой Медведевой.

Ранее Татьяна Тарасова выразила надежду, что командный турнир фигуристов станет регулярным.

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