Бестемьянова считает, что соперничество Загитовой и Медведевой давно исчерпало себя

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова высказала мнение о соперничестве олимпийской чемпионки Алины Загитовой и вице-чемпионки Игр Евгении Медведевой в качестве капитанов команд на прошедшем в Москве командном турнире — Кубке Первого канала.

«В нашей стране взяли за основу соперничество Медведевой и Загитовой со времён Пхёнчхана. Это в чистом виде придумка телевидения, лично для меня их соперничество давно себя исчерпало. Это искусственно созданная история, они уже дружат в жизни. Я к этому отношусь безразлично. Хочется ещё раз сказать, что сам турнир просто потрясающий!» — приводит слова Бестемьяновой Sport24.

По итогам восьми этапов турнира победу со счётом 2634,95:2606,21 команда Загитовой одержала над командой Медведевой.

Ранее Татьяна Тарасова выразила надежду, что командный турнир фигуристов станет регулярным.