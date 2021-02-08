Тарасова надеется, что командный турнир фигуристов станет регулярным

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась впечатлениями от прошедшего командного турнира — Кубка Первого канала по фигурному катанию.

«Прекрасный турнир, очень интересный, динамичный, увлекательный и объединяющий! Мне кажется, что абсолютно все спортсмены и тренеры остались в восторге. Разница между командами составила всего лишь 28 с небольшим баллов, это совсем близко. Да, команда Загитовой победила, но это неважно, главное, что на всё это было интересно смотреть. Я от всех в восхищении. Все большие молодцы», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.

Она отметила, что турнир прошёл на очень высоком уровне.

«Думаю, что федерация сделает этот турнир регулярным. Возможно, будут какие-то изменения в лучшую сторону. Повторюсь, всё очень здорово прошло», — подытожила Тарасова.

По итогам восьми этапов турнира победу со счётом 2634,95:2606,21 над командой двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой одержала команда олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

Ранее Загитова отреагировала на слова Медведевой о непризнании поражения на Кубке Первого канала.