Баскетболист Джеймс покинул расположение ЦСКА и отправился в США

Короткая ссылка
Защитник московского баскетбольного ЦСКА Майк Джеймс покинул расположение клуба и отправился в США по семейным обстоятельствам.
Баскетболист Джеймс покинул расположение ЦСКА и отправился в США
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Джеймс вынужденно покинул расположение нашей команды и отправился в США. В семье баскетболиста случилось ещё одно несчастье, которое потребовало его присутствия. Выражаем Майку наши глубокие соболезнования», — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Джеймс выступает за ЦСКА с 2019 года. В общей сложности он провёл за московский клуб 79 матчей во всех турнирах, в среднем за игру набирая 19,4 очка, а также выполняя 4,7 передачи, 3,1 подбора и 2,2 перехвата.

В конце января американец был отстранён от команды, но уже в начале февраля вернулся в состав. Официально о причинах отстранения не было объявлено, однако, по информации СМИ, у Джеймса возникали конфликты с одноклубниками и тренером.

Ранее ЦСКА проиграл «Валенсии» в матче баскетбольной Евролиги с двумя овертаймами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить