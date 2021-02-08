Баскетболист Джеймс покинул расположение ЦСКА и отправился в США

Защитник московского баскетбольного ЦСКА Майк Джеймс покинул расположение клуба и отправился в США по семейным обстоятельствам.

«Джеймс вынужденно покинул расположение нашей команды и отправился в США. В семье баскетболиста случилось ещё одно несчастье, которое потребовало его присутствия. Выражаем Майку наши глубокие соболезнования», — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Джеймс выступает за ЦСКА с 2019 года. В общей сложности он провёл за московский клуб 79 матчей во всех турнирах, в среднем за игру набирая 19,4 очка, а также выполняя 4,7 передачи, 3,1 подбора и 2,2 перехвата.

В конце января американец был отстранён от команды, но уже в начале февраля вернулся в состав. Официально о причинах отстранения не было объявлено, однако, по информации СМИ, у Джеймса возникали конфликты с одноклубниками и тренером.



Ранее ЦСКА проиграл «Валенсии» в матче баскетбольной Евролиги с двумя овертаймами.