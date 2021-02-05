ЦСКА проиграл «Валенсии» в матче баскетбольной Евролиги с двумя овертаймами

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Московский ЦСКА потерпел поражение от испанской «Валенсии» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Встреча, прошедшая в Валенсии, исход которой решился во втором овертайме, завершилась со счётом 105:103 в пользу хозяев площадки.

Самым результативными игроком ЦСКА стал Майк Джеймс, набравший 37 очков. Ещё 19 очков в активе Йоханнеса Фойгтманна. Никита Курбанов набрал 17 очков.

В составе «Валенисии» по 22 очка набрали Никола Калинич и Клемен Препелич. 17 очков на счету Мартина Херманнссона. Боян Дубльевич записал в свой актив 14 очков. 

Следующим соперником ЦСКА станет греческий «Панатинаикос». Матч состоится в Москве 19 февраля.

Ранее появилась информация, что баскетболисты «Химок» два месяца не получают зарплату.

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