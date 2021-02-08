Глава совета директоров ЦСКА подписался на Рондона и Бохинена в Instagram

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Глава совета директоров московского футбольного клуба ЦСКА Максим Орешкин подписался на страницы нападающего китайского «Далянь Ифана» Саломона Рондона и полузащитника норвежского «Стабека» Эмиля Бохинена.
Глава совета директоров ЦСКА подписался на Рондона и Бохинена в Instagram
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

Об этом сообщает «Чемпионат».

Прежде в СМИ появилась информация о возможных трансферах Рондона и Бохинена в ЦСКА.

В нынешнем сезоне чемпионата Китая Рондон принял участие в 16 матчах за «Далянь Ифан» и забил девять мячей.

Бохинен провёл 92 матча за «Стабек», в которых забил 11 мячей и отдал десять результативных передач.

По итогам 19 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на четыре очка.

Ранее агент высказался о возможном переходе Рондона в ЦСКА.

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