Глава совета директоров ЦСКА подписался на Рондона и Бохинена в Instagram
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Об этом сообщает «Чемпионат».
Прежде в СМИ появилась информация о возможных трансферах Рондона и Бохинена в ЦСКА.
В нынешнем сезоне чемпионата Китая Рондон принял участие в 16 матчах за «Далянь Ифан» и забил девять мячей.
Бохинен провёл 92 матча за «Стабек», в которых забил 11 мячей и отдал десять результативных передач.
По итогам 19 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на четыре очка.
Ранее агент высказался о возможном переходе Рондона в ЦСКА.