Владелец «Сочи» сообщил о готовности помочь «Тамбову», предоставив игроков в аренду

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг рассказал о готовности помочь футбольному клубу «Тамбов», предоставив игроков на правах аренды.

«Сочи» готов помочь, отдав игроков в аренду, но для начала «Тамбову» надо получить лицензию. Думаю, сегодня что-нибудь прояснится», — цитирует Ротенберга Sport24.

«Тамбов», испытывающий финансовые проблемы из-за многомесячных долгов по зарплате, превышающих 150 млн рублей, по итогам 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 13 очков и расположился на последнем, 16-м месте в турнирной таблице.

«Сочи» с 33 очками идёт на четвёртой позиции.



Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Спартак» готовы отдать «Тамбову» футболистов в аренду.