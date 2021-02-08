Владелец «Сочи» сообщил о готовности помочь «Тамбову», предоставив игроков в аренду
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«Сочи» готов помочь, отдав игроков в аренду, но для начала «Тамбову» надо получить лицензию. Думаю, сегодня что-нибудь прояснится», — цитирует Ротенберга Sport24.
«Тамбов», испытывающий финансовые проблемы из-за многомесячных долгов по зарплате, превышающих 150 млн рублей, по итогам 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 13 очков и расположился на последнем, 16-м месте в турнирной таблице.
«Сочи» с 33 очками идёт на четвёртой позиции.
Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Спартак» готовы отдать «Тамбову» футболистов в аренду.