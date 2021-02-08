Клопп рассказал, о чём говорил с Алисоном после разгрома от «Манчестер Сити»

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своём разговоре с голкипером Алисоном Бекером после разгромного поражения от «Манчестер Сити» в матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Мы совершили две серьёзные ошибки, и игра была почти окончена. В игре, когда у вас есть такой хороший момент, эти два гола убивают игру. Все это знают. Я говорил с ним несколько секунд назад. Он явно очень разочарован. Он сказал: «Не сегодня, не сегодня». Я сказал ему: «Это проблема ошибок, вы не можете решить, когда их делаете. Единственное, что вы можете сделать, это учиться на них». Он позаботится о том, чтобы это никогда с ним не повторилось. Сегодня это сыграло решающую роль, но это нормально. Ранее он спасал нам жизнь. Я не знаю, как часто, но он вратарь мирового уровня. Я сказал ему: «У нас есть трибуны, можешь выбить мяч туда», — приводит слова Клоппа Goal.

«Ливерпуль» на своём поле проиграл «Манчестер Сити» со счётом 4:1. Для мерсисайдцев это третье поражение подряд в АПЛ и третье подряд на «Энфилде».

Ранее Сульшер после упущенной победы над «Эвертоном» заявил, что МЮ не стоит считать претендентом на титул в АПЛ.