Тарасова объяснила, в чём ценность Кубка Первого канала по фигурному катанию

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о прошедшем в Москве командном Кубке Первого канала.

По её словам, она гордится проведённым турниром и назвала его изумительным и по-настоящему творческим зрелищем. Специалист также отметила, что благодаря кубку спортсмены смогли показать себя с разных сторон. 

«Мне кажется, ценность этого турнира не в том, кто победил, а совсем в другом. Прекрасно, что соревнования были командными. Абсолютно каждый старался внести свой вклад в общий результат, и в этом главная ценность данного турнира», — цитирует Тарасову ТАСС.

По итогам восьми этапов турнира победу одержала команда олимпийской чемпионки Алины Загитовой над командой двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой со счётом 2634,95:2606,21.

Ранее Загитова отреагировала на слова Медведевой о непризнании поражения на Кубке Первого канала.

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