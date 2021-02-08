Нурмагомедов отреагировал на убийство бывшего главы села в Дагестане

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался об инциденте с убийством бывшего главы села Новокули Абакара Капланова.

«Кому память, кому слава, Кому тёмная вода, — Ни приметы, ни следа». Много людей пишут мне, чтобы я прокомментировал последние события в Дагестане, всё, что связано с убийством, мусором, и тому подобные события, которые происходят у нас в республике практически каждый день», — написал Нурмагомедов в своём Instagram.

Он отметил, что приведённые им слова из поэмы «Василий Тёркин» Александра Твардовского максимально подходят к нынешней ситуации.

«Воспитывайте своих детей, обучайте их, показывайте им правильный пример, чтобы они росли у нас здоровыми, умными и достойными, может, они изменят ситуацию, в которой мы живём. Только образованные и воспитанные люди, у которых будут правильные ценности, смогут изменить общество», — подчеркнул Нурмагомедов.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над американцем Джастином Гэтжи в октябре 2020 года на турнире UFC 254. На его счету 29 побед и ни одного поражения в MMA.

Ранее бывший спарринг-партнёр Нурмагомедова рассказал о помощи чемпиона UFC наркозависимым в Дагестане.