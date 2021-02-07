Минаков: для меня исход боя Волкова с Оверимом был очевиден

Российский боец смешанных единоборств Виталий Минаков поделился впечатлениями от поединка соотечественника Александра Волкова с голландцем Алистаром Оверимом.

«Для меня исход поединка Волкова и Оверима очевиден. Я говорил, что такой же итог будет и в первом раунде, но бой немножко затянулся. Саша лишь набирает обороты, уверенность и физическую силу. Оверим пережил свой пик, видно, что выступает не в той манере, как ранее. Вторым номером действует, потому первый и второй раунды шли полностью под диктовку Волкова. Темп был очень высокий от Саши, Оверим ничего не смог показать и предложить нашему бойцу», — сказал Минаков «Чемпионату».

Поединок Волков — Оверим возглавил турнир UFC Fight Night 184, который проходил в Лас-Вегасе. Россиянин нокаутировал соперника во втором раунде.

Ранее Вартанян заявил, что Волкову по силам стать чемпионом UFC.