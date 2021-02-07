В «Риге» назвали произволом судейство в контрольном матче со «Спартаком»

Генеральный директор «Риги» Александр Пронин остался недоволен судейством в контрольном матче с московским «Спартаком» в ОАЭ.

«Игра в первом тайме очень понравилась, наша команда показала красивый и хороший футбол. Жаль, что не реализовали свои моменты, два гола должны были забивать точно. После перерыва одна ошибка в центре поля привела к первому голу «Спартака», и дальше произошёл судейский произвол: если ты поставил неправильный пенальти в наши ворота, то дай правильный пенальти и в другую сторону», — цитирует Пронина РИА Новости.

Он отметил, что даже футболисты «Спартака» говорили о неверно назначенном 11-метровом ударе. Гендиректор не считает, что игра была грубой, и добавляет, что арбитр правильно разобрался в эпизоде с нападающим красно-белых Александром Соболевым.

«Игрок «Спартака» разворачивался, так вышло. Тем более после он сказал, что с ним всё в порядке. Дополнительного настроя от тренерского штаба со спартаковским прошлым не было», — сказал Пронин.

«Спартак» разгромил «Ригу» со счётом 4:0. Во встрече было назначено два пенальти в ворота латвийского клуба.

Ранее «Спартак» выступил с заявлением по травме Соболева, полученной им в контрольном матче с «Ригой».