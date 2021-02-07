«Спартак» сообщил степень тяжести травмы Соболева
- © РИА Новости / Алексей Филиппов
«По результатам МРТ Александра Соболева связки коленного сустава в порядке. Было диагностировано повреждение мышц голени, а также ушиб большеберцовой кости. Травма вряд ли потребует длительного восстановления», — гласит сообщение клубной пресс-службы.
Соболев столкнулся колено в колено с защитником соперника на восьмой минуте встречи и не сумел продолжить поединок.
Ранее сообщалось, что у форварда «Спартака» Соболева диагностирован ушиб колена.