«Спартак» сообщил степень тяжести травмы Соболева

Московский «Спартак» выступил с заявлением по травме форварда Александра Соболева, полученной футболистом в контрольном матче с «Ригой» (4:0).

«По результатам МРТ Александра Соболева связки коленного сустава в порядке. Было диагностировано повреждение мышц голени, а также ушиб большеберцовой кости. Травма вряд ли потребует длительного восстановления», — гласит сообщение клубной пресс-службы.

Соболев столкнулся колено в колено с защитником соперника на восьмой минуте встречи и не сумел продолжить поединок.

Ранее сообщалось, что у форварда «Спартака» Соболева диагностирован ушиб колена.