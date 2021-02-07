«Спартак» сообщил степень тяжести травмы Соболева

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Московский «Спартак» выступил с заявлением по травме форварда Александра Соболева, полученной футболистом в контрольном матче с «Ригой» (4:0).
«Спартак» сообщил степень тяжести травмы Соболева
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«По результатам МРТ Александра Соболева связки коленного сустава в порядке. Было диагностировано повреждение мышц голени, а также ушиб большеберцовой кости. Травма вряд ли потребует длительного восстановления», — гласит сообщение клубной пресс-службы.

Соболев столкнулся колено в колено с защитником соперника на восьмой минуте встречи и не сумел продолжить поединок.

Ранее сообщалось, что у форварда «Спартака» Соболева диагностирован ушиб колена.

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