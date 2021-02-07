Камельзон считает, что Медведеву под силу выиграть Australian Open

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал победу российской сборной на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов ATP Cup в преддверии Открытого чемпионата Австралии, отметив игру четвёртой ракетки мира Даниила Медведева.

«У нас была единственная команда, где два теннисиста находились в десятке. Наша команда оказалась самой сильной. Не забуду сказать, что капитан Донской, мой ученик, поймал тренерскую чуйку. Он не мешал игрокам, а помогал им. У команды было отличное взаимопонимание, они выходили играть. Рублёв — молодец, потому что всё время играл первым и побеждал. Русский дух присутствовал, 100%. Очень хорошая и нужная победа», — цитирует Камельзона «Чемпионат».

Также тренер поделился своими ожиданиями от предстоящего Australian Open, где он ждёт сильного выступления от Даниила Медведева.

«Что касается Австралии, то турнир будет очень тяжёлым. По игре все соскучились, каждый ищет свою форму. Мне не нравится, как Даниил входит в игру, но потом он просто набирает и становится отлично. У Дани очень интересная игра. У него порой такие розыгрыши, что я думаю: «Как ты это находишь?» Это игра от бога. У Медведева есть всё, чтобы выиграть это турнир, будем болеть. Без Федерера пытаться победить будут все. Рублёв также многим крови попьёт, он показывает классную игру, хотя и бывают срывы», — добавил Камельзон.

Autralian Open пройдёт в Мельбурне с 8 по 21 февраля.

Ранее Камельзон высказался о победе россиян на ATP Cup.