Камельзон — о победе россиян на ATP Cup: мы ещё и не все силы использовали

Заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон прокомментировал победу российской команды в Кубке Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

«Наши ребята таким составом проиграть итальянцам никак не могли. Это единственная команда на этом турнире, в которой два игрока из «десятки» в мире. Один игрок достойнее другого. То, что Рублёв на своём первом выходе на игру по жребию постоянно приносил очко, внушало уверенность в том, что мы обязаны победить, для такого крутого игрока, как Медведев. И один, и другой уникально сейчас играют. Победить их никто не мог», — приводит слова Камельзона РИА Новости.

Он отметил действия капитана команды Евгения Донского, являющегося его воспитанником.

«Из него получился хороший тактик. Он отлично откапитанил, в команде чувствуется равноценный дух товарищества. Это победа всей команды, а ведь мы ещё и не все силы использовали в таком крутом турнире», — добавил специалист.

Российская команда, в составе которой выступили Рублёв, Даниил Медведев, Евгений Донской и Аслан Карацев, стала победителем второго в истории розыгрыша ATP Cup, обыграв сборные Аргентины, Японии, Германии и Италии.

Медведев и Рублёв выиграли все свои четыре матча в одиночном разряде на турнире.

Ранее сообщалось, что Медведев назвал большим достижением победу на ATP Cup.