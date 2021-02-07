Тедеско допустил возможность возвращения в «Спартак»
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«Никто не знает, что случится в будущем после окончания пандемии. Люблю Москву и особенно «Спартак». Могу представить, что когда-нибудь вернусь, если этого захотят клуб и болельщики. Но сейчас самое важное — что я могу пожать руку всем, с кем работал, и честно смотреть им в глаза, чтобы однажды, возможно, встретиться снова», — цитирует Тедеско «Спорт-Экспресс».
35-летний специалист объявил, что покидает команду по окончании нынешнего сезона в связи с истечением контракта. Тедеско возглавил «Спартак» летом 2019 года. Под его руководством московская команда завершила сезон-2019/20 на седьмом месте. По итогам 19 туров текущего сезона «Спартак» занимает третье место, набрав 35 очков.
Ранее Тедеско заявил, что надеется на скорейший переход Промеса в «Спартак».