Тедеско: Кокорину временами не везло в «Спартаке»

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско подвёл итоги выступлений нападающего Александра Кокорина в команде.
Тедеско: Кокорину временами не везло в «Спартаке»
  • РИА Новости

«К сожалению, Саше временами не везло в «Спартаке». Не секрет, что у него возникали некоторые проблемы. Человек пришёл сюда без подготовки, с травмой, не мог тренироваться в полном объёме, пропустил последние матчи из-за повреждения», — приводит слова Тедеско «Спорт-Экспресс».

Тренер отметил, что у него не было оснований не верить Кокорину.

«Есть мнение, что он не выходил на поле против «Сочи» и «Зенита» из-за решения сверху? Верю своему игроку. Саша был честен со мной. Мы разговаривали, и он сказал, что действительно получил травму», — заявил Тедеско.

29-летний Кокорин играл за «Спартак» с лета 2020 года и провёл в составе московского клуба десять матчей, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу. В конце января он перешёл во флорентийскую «Фиорентину».

Ранее сообщалось, что Тедеско допустил возможность возвращения в «Спартак».

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