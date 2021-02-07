СМИ: Сезон НХЛ может быть приостановлен до завершения вакцинации игроков
- РИА Новости
Как сообщает New York Post, если волны отложенных матчей не замедлятся, а вспышки заболевания сохранятся, то, возможно, будет обсуждаться приостановка сезона до завершения вакцинации, а также переход на такое расписание: 40 матчей для каждой команды.
Отмечается, что, по данным источников, вакцина от коронавируса будет доступна игрокам через месяц-полтора.
Регулярный чемпионат НХЛ стартовал 13 января. Команды в среднем сыграли по десять матчей каждая. Всего запланировано по 56 матчей для каждой команды.
Ранее сообщалось, что Варламов стал четвёртым российским голкипером, сыгравшим 500 матчей в НХЛ.