СМИ: Сезон НХЛ может быть приостановлен до завершения вакцинации игроков

Национальная хоккейная лига (НХЛ) может приостановить розыгрыш регулярного чемпионата до завершения вакцинации игроков.

Как сообщает New York Post, если волны отложенных матчей не замедлятся, а вспышки заболевания сохранятся, то, возможно, будет обсуждаться приостановка сезона до завершения вакцинации, а также переход на такое расписание: 40 матчей для каждой команды.

Отмечается, что, по данным источников, вакцина от коронавируса будет доступна игрокам через месяц-полтора.

Регулярный чемпионат НХЛ стартовал 13 января. Команды в среднем сыграли по десять матчей каждая. Всего запланировано по 56 матчей для каждой команды.

Ранее сообщалось, что Варламов стал четвёртым российским голкипером, сыгравшим 500 матчей в НХЛ.