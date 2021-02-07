Варламов стал четвёртым российским голкипером, сыгравшим 500 матчей в НХЛ

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Российский голкипер клуба «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов стал четвёртым российским голкипером в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), достигшим отметки 500 сыгранных матчей в лиге.
Варламов стал четвёртым российским голкипером, сыгравшим 500 матчей в НХЛ
  • Reuters
  • © Brad Penner-USA TODAY Sports

Знаковое для 32-летнего голкипера событие произошло в матче с «Питтсбург Пингвинз», ставшем для Варламова 500-м в НХЛ.

Таким образом, он стал четвёртым российским голкипером, достигшим этой отметки. Прежде подобное удалось Николаю Хабибулину, являющемуся рекордсменом среди россиян по данному показателю (799), Евгению Набокову (697) и нынешнему вратарю «Флорида Пантерз» Сергею Бобровскому (511).

Варламов также стал третьим вратарём в истории «Айлендерс», достигшим отметки 500 матчей. Прежде подобное удавалось Билли Смиту и Дуэйну Ролосону.

Ранее сообщалось, что Патрик Марло вышел на третье место по числу матчей в НХЛ.

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