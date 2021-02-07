Марло вышел на третье место по числу матчей в НХЛ

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Форвард «Сан-Хосе Шаркс» Патрик Марло вышел на третье место по количеству проведённых матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Марло вышел на третье место по числу матчей в НХЛ
  • Патрик Марло (12)
  • Reuters
  • © Brace Hemmelgarn-USA TODAY Sports

Знаковое событие для 41-летнего Марло произошло в матче с «Анахайм Дакс», который стал для канадского форварда 1733-м в карьере.

Таким образом, он вышел на третье место в истории лиги по данному показателю, сравнявшись с прославленным чешским форвардом Яромиром Ягром.

Второе место по количеству матчей в НХЛ занимает Марк Мессье — 1756. Рекордсменом лиги является Горди Хоу, на счету которого 1767 матчей.

Марло, задрафтованный в 1997 году, является лидером по этому показателю среди действующих хоккеистов в НХЛ.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин вышел на седьмое место по голам в истории НХЛ.

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