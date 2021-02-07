Рублёв: АТP Cup — это серьёзный турнир

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Вторая ракетка России Андрей Рублёв прокомментировал победу российской команды в Кубке Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
Рублёв: АТP Cup — это серьёзный турнир
  • Reuters

«Для меня Кубок АТP — это серьёзный турнир. Хорошие рейтинговые очки, здесь все топовые игроки, плюс ты представляешь свою страну. Мы с Даней очень серьёзно к этому относимся», — приводит слова Рублёва ТАСС.

Российская команда, в составе которой выступили Рублёв, Даниил Медведев, Евгений Донской и Аслан Карацев, стала победителем второго в истории розыгрыша ATP Cup, обыграв сборные Аргентины, Японии, Германии и Италии.

Медведев и Рублёв выиграли все свои четыре матча в одиночном разряде на турнире.

Ранее сообщалось, что Медведев назвал большим достижением победу на ATP Cup.

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