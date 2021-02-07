Дюрант принудительно помещён на карантин из-за контакта с заболевшим коронавирусом

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Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант принудительно помещён на карантин согласно протоколу Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по профилактике коронавируса.
Дюрант принудительно помещён на карантин из-за контакта с заболевшим коронавирусом
  • Reuters
  • © Brett Davis-USA TODAY Sports

Как сообщает Yahoo Sports, причиной помещения Дюранта на семидневный карантин стал его контакт с заболевшим коронавирусом сотрудником команды, которого он подвозил на своём автомобиле, при этом они оба не были в масках.

Двукратный MVP финала НБА не сумел доиграть матч с «Торонто Рэпторс», прямо по ходу которого он был снят с игры, а также пропустил встречу с «Филадельфия Сиксерс». Таким образом, как ожидается, он пропустит ещё две игры — с «Детройт Пистонс» и «Индиана Пэйсерс».

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» потребовалось два овертайма, чтобы обыграть «Детройт», Джеймс оформил дабл-дабл.

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