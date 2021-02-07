Дюрант принудительно помещён на карантин из-за контакта с заболевшим коронавирусом
- Reuters
- © Brett Davis-USA TODAY Sports
Как сообщает Yahoo Sports, причиной помещения Дюранта на семидневный карантин стал его контакт с заболевшим коронавирусом сотрудником команды, которого он подвозил на своём автомобиле, при этом они оба не были в масках.
Двукратный MVP финала НБА не сумел доиграть матч с «Торонто Рэпторс», прямо по ходу которого он был снят с игры, а также пропустил встречу с «Филадельфия Сиксерс». Таким образом, как ожидается, он пропустит ещё две игры — с «Детройт Пистонс» и «Индиана Пэйсерс».
Ранее сообщалось, что «Лейкерс» потребовалось два овертайма, чтобы обыграть «Детройт», Джеймс оформил дабл-дабл.