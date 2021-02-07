Дюрант принудительно помещён на карантин из-за контакта с заболевшим коронавирусом

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант принудительно помещён на карантин согласно протоколу Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по профилактике коронавируса.

Как сообщает Yahoo Sports, причиной помещения Дюранта на семидневный карантин стал его контакт с заболевшим коронавирусом сотрудником команды, которого он подвозил на своём автомобиле, при этом они оба не были в масках.

Двукратный MVP финала НБА не сумел доиграть матч с «Торонто Рэпторс», прямо по ходу которого он был снят с игры, а также пропустил встречу с «Филадельфия Сиксерс». Таким образом, как ожидается, он пропустит ещё две игры — с «Детройт Пистонс» и «Индиана Пэйсерс».

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» потребовалось два овертайма, чтобы обыграть «Детройт», Джеймс оформил дабл-дабл.