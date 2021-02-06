Капелло затруднился оценить дебют Кокорина за «Фиорентину»

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло прокомментировал дебют форварда Александра Кокорина за итальянскую «Фиорентину».
Капелло затруднился оценить дебют Кокорина за «Фиорентину»
  • ©acffiorentina.com

«Саша поиграл всего 15—20 минут, пока ещё рано делать какие-то выводы. Ему надо восстановить свою физическую форму, а болельщикам — подождать. Невозможно судить о качестве выступления игрока, пока он не в своей форме. Как только Кокорин к ней вернётся, будет показывать свою игру — тогда и поговорим», — цитирует Капелло Sport24.

Александр Кокорин дебютировал за «Фиорентину», выйдя на замену на 74-й минуте матча Серии А с «Интером» (0:2).

Ранее Манчини подтвердил, что представители «Фиорентины» спрашивали его о Кокорине.

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