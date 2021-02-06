Капелло затруднился оценить дебют Кокорина за «Фиорентину»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло прокомментировал дебют форварда Александра Кокорина за итальянскую «Фиорентину».

«Саша поиграл всего 15—20 минут, пока ещё рано делать какие-то выводы. Ему надо восстановить свою физическую форму, а болельщикам — подождать. Невозможно судить о качестве выступления игрока, пока он не в своей форме. Как только Кокорин к ней вернётся, будет показывать свою игру — тогда и поговорим», — цитирует Капелло Sport24.

Александр Кокорин дебютировал за «Фиорентину», выйдя на замену на 74-й минуте матча Серии А с «Интером» (0:2).

Ранее Манчини подтвердил, что представители «Фиорентины» спрашивали его о Кокорине.