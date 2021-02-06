Агент: Кокорин хорошо дебютировал за «Фиорентину» для пропустившего много времени игрока

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Тимофей Бердышев, агент российского нападающего Александра Кокорина, высказался о дебюте своего клиента за «Фиорентину» в матче с миланским «Интером» в рамках 21-го тура итальянской Серии А.
Агент: Кокорин хорошо дебютировал за «Фиорентину» для пропустившего много времени игрока
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«Нормальный дебют. Кокорин активно вышел на поле. Считаю, Саша достаточно хорошо дебютировал для человека, который пропустил много времени и не играл после травмы», — цитирует Бердышева «Спорт-Экспресс».

Кокорин перешёл в «Фиорентину» из московского «Спартака» 27 января за €4,5 млн. В матче с «Интером» он вышел на поле на 74-й минуте. «Фиорентина» проиграла со счётом 0:2.

Ранее Андрей Червиченко раскритиковал Кокорина после его дебюта за «Фиорентину».

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