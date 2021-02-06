Червиченко — о дебюте Кокорина за «Фиорентину»: сплошной пиар, а на деле пустота

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко оценил дебют российского нападающего Александра Кокорина за «Фиорентину» в матче с миланским «Интером» в рамках 21-го тура итальянской Серии А.

«Кокорин — это сплошной пиар, а на деле пустота. Человек восемь раз коснулся мяча, ни одного обострения. Я вам скажу, что игроки молодёжки выйдут на поле и точно так же прогуляются, да и отыграют не хуже. Я специально посмотрел матч, мне было интересно — может хоть раз ударит, сделает какую-нибудь атаку? Нет, в середине поля лёгкий бег трусцой», — цитирует Червиченко «Спорт-Экспресс».

По его мнению, в скором времени Кокорин окончательно станет запасным и потеряет шансы закрепиться в основе клуба из Флоренции. Он также признался, что не видит смысла обращать внимание на 29-летнего форварда.

«Самое курьёзное, что могло произойти, — трансфер. Его подписали, обсудили, и всё. Дальше будем смеяться над «Фиорентиной» так же, как и над «Спартаком», — добавил Червиченко.

Кокорин перешёл в «Фиорентину» из московского «Спартака» 27 января за €4,5 млн. В матче с «Интером» он вышел на поле на 74-й минуте. «Фиорентина» проиграла со счётом 0:2.