Губерниев отреагировал на дебют Кокорина за «Фиорентину»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил дебют российского нападающего Александра Кокорина за «Фиорентину» в матче с миланским «Интером».

«Да что ж такое, а? Вышел на поле фиалки собирать? Где заброшенные шайбы? Где трёхочковые? Это не фиалки, это лопухи», — написал Губерниев в комментариях под постами «Матч ТВ» о дебюте Кокорина в Instagram.

Кокорин перешёл в «Фиорентину» из московского «Спартака» 27 января за €4,5 млн. В матче с «Интером» он вышел на поле на 74-й минуте. «Фиорентина» проиграла со счётом 0:2.

Ранее Нобель Арустамян заявил, что не сомневался в выходе Кокорина на поле в матче с «Интером».