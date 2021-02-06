Губерниев отреагировал на дебют Кокорина за «Фиорентину»

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил дебют российского нападающего Александра Кокорина за «Фиорентину» в матче с миланским «Интером».
Губерниев отреагировал на дебют Кокорина за «Фиорентину»
  • РИА Новости

«Да что ж такое, а? Вышел на поле фиалки собирать? Где заброшенные шайбы? Где трёхочковые? Это не фиалки, это лопухи», — написал Губерниев в комментариях под постами «Матч ТВ» о дебюте Кокорина в Instagram

Кокорин перешёл в «Фиорентину» из московского «Спартака» 27 января за €4,5 млн. В матче с «Интером» он вышел на поле на 74-й минуте. «Фиорентина» проиграла со счётом 0:2.

Ранее Нобель Арустамян заявил, что не сомневался в выходе Кокорина на поле в матче с «Интером».

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