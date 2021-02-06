Арустамян: не сомневался, что Кокорин выйдет на поле в матче с «Интером»

Спортивный журналист Нобель Арустамян оценил дебют российского нападающего Александра Кокорина за «Фиорентину» в матче с миланским «Интером».

«Кокорин недавно в команде, ещё не набрал форму и по сути только вкатился в сезон, проведя после отпуска половину сбора со «Спартаком». Но при этом я почти не сомневался, что он выйдет на поле. «Фиорентина» должна была показать Кокорина болельщикам. Они брали Кокорина под конкретные цели и задачи и хотят, чтобы он себя проявил», — цитирует Арустамяна Sport24.

Он отметил, что отношение к Кокорину в клубе показывает, насколько его трансфер был важен для «Фиорентины». При этом Арустамян подчеркнул, что форвард вошёл в игру в тяжёлый для своей команды момент. По его мнению, было видно, что у россиянина пока не очень много взаимопонимания с партнёрами, но он много двигался и открывался.

«Он сохранил почти все мячи. Была пара раз, когда его опережали соперники, но надо учитывать, против кого играл Кокорин. Против «Интера» — одной из ведущих команд Серии А с очень классными полузащитниками и защитниками», — сказал Арустамян.

Кокорин перешёл в «Фиорентину» из московского «Спартака» 27 января за €4,5 млн. В матче с «Интером» Кокорин вышел на поле на 74-й минуте. «Фиорентина» проиграла со счётом 0:2.

Ранее Роман Широков выразил мнение, что Кокорин был активнее партнёров по «Фиорентине» в матче с «Интером».