Широков считает, что Кокорин был активнее партнёров по «Фиорентине» в матче с «Интером»
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«По двигательной активности Саша выглядел намного лучше, чем его друзья по команде. Скорее всего, он находится в достаточно неплохой физической форме. Понятно, что это эмоции и так далее, но всё равно: 20 минут двигался, большинство мячей принял, только один раз при передаче киксанул», — цитирует Широкова Sport24.
Кокорин перешёл в «Фиорентину» из московского «Спартака» 27 января за €4,5 млн. В матче с «Интером» Кокорин вышел на поле на 74-й минуте. «Фиорентина» проиграла со счётом 0:2.
Ранее сообщалось, что итальянские СМИ назвали Кокорина деревянным после дебюта за «Фиорентину».