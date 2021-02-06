Хоккеист «Монреаля» Романов получил травму после попадания шайбы в лицо

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Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» Александр Романов получил повреждение на тренировке в результате попадания шайбы в лицо.
Хоккеист «Монреаля» Романов получил травму после попадания шайбы в лицо
  • Reuters

Об этом сообщает журналист Стю Коуан в Twitter со ссылкой на главного тренера канадского коллектива Клода Жюльена.

По словам специалиста, россиянину наложат несколько швов, но при этом он всё равно будет в составе команды на матч регулярного чемпионата с «Оттавой Сенаторз», который состоится 6 февраля.

Романов перешёл в «Монреаль» перед началом нынешнего сезона. С тех пор он провёл десять матчей за команду, в которых забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин возглавил рейтинг самых частых поисковых запросов на сайте НХЛ среди россиян.

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