Тренер «Тамбова» рассказал о переговорах с клубами РПЛ об аренде молодых игроков

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин рассказал о переговорах с несколькими клубами Российской премьер-лиги (РПЛ) на предмет возможной аренды молодых футболистов.

«У нас есть не только список игроков, но и сами клубы продолжают предлагать своих воспитанников. Спасибо всем, кто откликнулся, обратная связь со всеми клубами есть. Фамилии игроков пока назвать не могу, но там игроки как из топ-клубов, так и из середняков. Повторюсь, многие согласились помочь», — цитирует Первушина «Чемпионат».

Напомним, что «Тамбов» испытывает финансовые проблемы из-за многомесячных долгов по зарплате, превышающих 150 млн рублей.

После 19 туров РПЛ «Тамбов» набрал 13 очков и расположился на последнем месте в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Спартак» готовы отдать «Тамбову» футболистов в аренду.