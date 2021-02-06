Тренер «Тамбова» рассказал о переговорах с клубами РПЛ об аренде молодых игроков
- © РИА Новости / Александр Вильф
«У нас есть не только список игроков, но и сами клубы продолжают предлагать своих воспитанников. Спасибо всем, кто откликнулся, обратная связь со всеми клубами есть. Фамилии игроков пока назвать не могу, но там игроки как из топ-клубов, так и из середняков. Повторюсь, многие согласились помочь», — цитирует Первушина «Чемпионат».
Напомним, что «Тамбов» испытывает финансовые проблемы из-за многомесячных долгов по зарплате, превышающих 150 млн рублей.
После 19 туров РПЛ «Тамбов» набрал 13 очков и расположился на последнем месте в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Спартак» готовы отдать «Тамбову» футболистов в аренду.