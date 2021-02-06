Карточка с изображением Джордана продана за сумму более $1 млн

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Коллекционная карточка с изображением и автографом легендарного баскетболиста «Чикаго Буллз», шестикратного чемпиона НБА Майкла Джордана была продана на аукционе Heritage Auctions за $1,44 млн.
Карточка с изображением Джордана продана за сумму более $1 млн
  • Американский баскетболист Майкл Джордан
  • Reuters

По информации TMZ, коллекционная карточка Джордана была продана за рекордные $1,44 млн. Отмечается, что до настоящего момента самая дорогая баскетбольная карточка с его изображением ушла с аукциона за $500 тыс.

Данная карточка является одной из 23, входящих в состав Upper Deck Game Jersey — коллекции, выпущенной в 1997 году. При этом элементом каждой из карточек является кусок майки Джордана с Матча всех звёзд 1992 года.

Джордан известен по выступлениям за «Чикаго Буллз» и «Вашингтон Уизардс». За свою карьеру он шесть раз становился чемпионом НБА, пять раз завоёвывал звание Самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона, дважды выигрывал золото Олимпийских игр.

Ранее сообщалось, что Леброн Джеймс повторил достижение Майкла Джордана в НБА.

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