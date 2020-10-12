Леброн Джеймс повторил достижение Майкла Джордана в НБА

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс повторил достижение легендарного Майкла Джордана в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Джеймс стал вторым игроком в истории лиги, завоевавшим четыре и более званий MVP финала и MVP регулярного чемпионата.

35-летний форвард признавался самым ценным игроком финала в 2012, 2013, 2016, 2020 годах, а самым ценным игроком регулярного чемпионата — в 2009, 2010, 2012, 2013 годах.

В послужном списке легендарного Джордана шесть титулов MVP финала и пять — MVP регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» в 17-й раз стал чемпионом НБА, повторив рекорд «Бостона».