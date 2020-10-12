Леброн Джеймс повторил достижение Майкла Джордана в НБА
- Reuters
Джеймс стал вторым игроком в истории лиги, завоевавшим четыре и более званий MVP финала и MVP регулярного чемпионата.
35-летний форвард признавался самым ценным игроком финала в 2012, 2013, 2016, 2020 годах, а самым ценным игроком регулярного чемпионата — в 2009, 2010, 2012, 2013 годах.
В послужном списке легендарного Джордана шесть титулов MVP финала и пять — MVP регулярного чемпионата.
Ранее сообщалось, что «Лейкерс» в 17-й раз стал чемпионом НБА, повторив рекорд «Бостона».