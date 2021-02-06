Кокорин стал вторым россиянином в истории, сыгравшим за «Фиорентину»

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29-летний российский нападающий Александр Кокорин стал вторым россиянином в истории, который вышел на поле в составе флорентийской «Фиорентины».
Кокорин стал вторым россиянином в истории, сыгравшим за «Фиорентину»
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Кокорин вышел на замену в матче 21-го тура чемпионата Италии с миланским «Интером» (0:2).

По информации Twitter-аккаунта Opta Paolo, Кокорин стал вторым российским футболистом, сыгравшим за «Фиорентину» в эпоху введения трёхочковой системы в чемпионате Италии с сезона-1994/95. Напомним, что первым россиянином, который дебютировал за флорентийский клуб, был Андрей Канчельскис.

Канчельскис провёл за «Фиорентину» 28 матчей во всех турнирах и забил два мяча.

Кокорин перешёл в «Фиорентину» из московского «Спартака» 27 января за €4,5 млн.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» с Кокориным в составе уступила «Интеру» в Серии А.

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